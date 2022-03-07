Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Lavrov, Kuleba ve Çavuşoğlu 10 Mart’ta Antalya’da görüşecek”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Antalya Diplomasi Forumunda beklenen görüşmeye dair resmi açıklama yaptı. Zaharov, “Türk liderinin girişimleriyle Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi sırasında varılan anlaşmaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba arasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla görüşme planlanıyor” ifadelerini kullandı.