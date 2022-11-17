Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Lahey Mahkemesinin kararı tarihin en skandal kararlarından biridir"

Rusya Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna’nın doğusunda Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesindeki rollerinden dolayı 3 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Lahey Mahkemesinin kararı tarihin en skandal kararlarından biridir" denildi.

Ukrayna’nın doğusunda Malezya’ya ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili Hollanda’da görülen davada kararın açıklanmasının ardından, Rusya tarafından açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesindeki rollerinden dolayı 3 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Kararın tarafsız olmadığının belirtildiği Bakanlık açıklamasında, "Lahey Bölge Mahkemesi’nin mevcut siyasi durum uğruna, adalet ilkelerini ihmal ederek ve Hollanda’nın tüm yargı sistemine ciddi bir itibar darbesi vurarak aldığı karardan derin üzüntü duyuyoruz. Kararın temelini oluşturan kapsamlı tuhaflıklar, tutarsızlıklar ve iddia makamının şüpheli argümanları ile yapılan yasal işlemler, tarihteki en skandal kararlardan biri olma niteliğine sahiptir. Ülkemiz, bu sürece taraf olmamasına rağmen, Hollanda savcılığı davayı farklı bir şekilde sunmak için mümkün olan her yolu denedi. Mahkumiyet ve onunla çelişen gerçekler görmezden geliniyor" denildi.

"Rusya Savunma Bakanlığı’nın sunduğu deliller görmezden gelindi"

Rusya’nın mahkemeye sunduğu delillerin dikkate alınmadığı vurgulanan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı tarafından gizliliği kaldırılan ve bir füzenin seri olarak Ukrayna’ya transfer edildiğini gösteren belgeler dikkate alınmadı. Benzer şekilde mahkeme, roketin nereden fırlatıldığını ayrıntılı olarak öğrenmek istemedi. Fırlatmanın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kiev’in kontrolündeki bölgeden gerçekleştirilmiş olabileceğine dair tüm gerçekler basitçe göz ardı edildi" ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca, mahkeme kararının Rusya tarafından tanınmadığının da altını çizdi.