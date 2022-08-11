Rusya Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Ukrayna’ya yardımı çatışmaları uzatıyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İvan Nachaev, "ABD’nin Ukrayna’ya yardımı çatışmaları uzatıyor" dedi.

ABD’nin Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yardım paketini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İvan Nachaev yeni açıklamalarda bulundu. Nachaev, ABD’nin Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yardım paketini eleştirerek, "Geçtiğimiz 8 Ağustos’ta ABD, Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yardım paketini açıkladı. Böylece Joe Biden’ın başkanlık döneminde ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımlar 9,8 milyar dolara, 2014 yılından bu yana ise 11,8 milyar dolara yükseldi. Böyle bir politika çözüme yardımcı olmuyor ancak çatışmaları uzatıyor" diye konuştu.

"Mahkum takası için ABD ile görüşüyoruz"

ABD ile Rusya arasında mahkum takası konusunda daha önce de açıklamalar yapıldığını söyleyen Nachaev, bu konuda müzakerelerin sürdüğünü aktararak, "Bu konu hakkında daha önce açıklamalar yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD başkanlarının anlaşmaları çerçevesinde böyle bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit etti. Sayın Putin ve Biden’ın bu konuda heyetlere yetki verdiğini de hatırlatmakta fayda var. Bu çerçevede görüşmeler taraflar arasında sürüyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmeler sırasında Washington’un mahkumlar üzerinden spekülasyon yapmaması gerektiğini söyleyen Nachaev, "Bize baskı yapmak amacıyla beyhude girişimlerden vazgeçmelerini ve onları bu çalışmalara yoğunlaşmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.