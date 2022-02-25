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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı" dedi.
Politika 25.02.2022, 13:26
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı" dedi.