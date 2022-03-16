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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.
Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor. Batı görmüyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor. Batı görmüyor" dedi.
Politika 16.03.2022, 16:05
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor. Batı görmüyor" dedi.