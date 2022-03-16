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Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:43
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi.