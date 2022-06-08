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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: (Suriye) "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditleri dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru bir şekilde birtakım örgütleri besliyor. Biz buradaki hassasiyetinizi anlıyoruz. Rusya ile

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: (Suriye) "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditleri dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru bir şekilde birtakım örgütleri besliyor. Biz buradaki hassasiyetinizi anlıyoruz. Rusya ile ilgili dış aktörler aynı faaliyetlerde bulunuyordu. Dolayısıyla Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz."

Politika 08.06.2022, 12:21
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: (Suriye) "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditleri dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru bir şekilde birtakım örgütleri besliyor. Biz buradaki hassasiyetinizi anlıyoruz. Rusya ile

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: (Suriye) "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditleri dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru bir şekilde birtakım örgütleri besliyor. Biz buradaki hassasiyetinizi anlıyoruz. Rusya ile ilgili dış aktörler aynı faaliyetlerde bulunuyordu. Dolayısıyla Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz."

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