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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO’nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO’nun Rusya’ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD’nin cevabı tutarlıydı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO’nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO’nun Rusya’ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD’nin cevabı tutarlıydı" dedi.
Politika 28.01.2022, 11:29
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO’nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO’nun Rusya’ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD’nin cevabı tutarlıydı" dedi.