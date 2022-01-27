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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD’nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD’nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek" dedi.
Politika 27.01.2022, 13:03
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD’nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek" dedi.