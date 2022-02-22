Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var. Batılı mesle

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var. Batılı meslektaşlarım tarafından son 10 yılda tüm sorunlarda Moskova suçlanıyor ve yaptırımlar uygulanıyor. Buna alıştık" dedi.