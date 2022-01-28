Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya savaş istemiyor. Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz. NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek'' dedi.