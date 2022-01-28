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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya savaş istemiyor"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya savaş istemiyor. Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz" dedi.
Politika 28.01.2022, 11:17 28.01.2022, 11:40
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya savaş istemiyor. Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz. NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek'' dedi.