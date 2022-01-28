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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi.
Politika 28.01.2022, 11:25
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi.