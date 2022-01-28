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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ordusunun diğer ülkelerdeki faaliyetlerine dair eleştirilere değinerek, "Rusya, ev sahibi ülkelerin daveti olmadan hiçbir yerde bulunmuyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ordusunun diğer ülkelerdeki faaliyetlerine dair eleştirilere değinerek, "Rusya, ev sahibi ülkelerin daveti olmadan hiçbir yerde bulunmuyor" dedi.
Politika 28.01.2022, 11:44
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ordusunun diğer ülkelerdeki faaliyetlerine dair eleştirilere değinerek, "Rusya, ev sahibi ülkelerin daveti olmadan hiçbir yerde bulunmuyor" dedi.