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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Nükleer silahlardan bahseden Rusya değil, Batı. Eğer bize karşı gerçek bir savaş başlatmak istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Nükleer silahlardan bahseden Rusya değil, Batı. Eğer bize karşı gerçek bir savaş başlatmak istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler" dedi.
Politika 03.03.2022, 12:31
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Nükleer silahlardan bahseden Rusya değil, Batı. Eğer bize karşı gerçek bir savaş başlatmak istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler" dedi.