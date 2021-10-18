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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO’nun eylemlerine yanıt olarak ittifaktaki daimi misyonumuzun çalışmalarını askıya alıyoruz. (Muhtemelen) 1 Kasım’dan itibaren ya da birkaç gün daha sürecek" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO’nun eylemlerine yanıt olarak ittifaktaki daimi misyonumuzun çalışmalarını askıya alıyoruz. (Muhtemelen) 1 Kasım’dan itibaren ya da birkaç gün daha sürecek" dedi.
Politika 18.10.2021, 15:01
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO’nun eylemlerine yanıt olarak ittifaktaki daimi misyonumuzun çalışmalarını askıya alıyoruz. (Muhtemelen) 1 Kasım’dan itibaren ya da birkaç gün daha sürecek" dedi.