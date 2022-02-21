Son Dakika
İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “NATO’nun doğu kanadının 1997 pozisyonlarına dönmesini istedik ve önerdik. Bu argümanımızda kendileri tarafından reddedilmiştir” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “NATO’nun doğu kanadının 1997 pozisyonlarına dönmesini istedik ve önerdik. Bu argümanımızda kendileri tarafından reddedilmiştir” dedi.
Politika 21.02.2022, 17:07
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “NATO’nun doğu kanadının 1997 pozisyonlarına dönmesini istedik ve önerdik. Bu argümanımızda kendileri tarafından reddedilmiştir” dedi.