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Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi.
Politika 16.03.2022, 16:02
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi.