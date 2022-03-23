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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki en kalıcı yöntemlerden bir tanesi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna’ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna’ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.
Politika 23.03.2022, 11:49
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna’ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.