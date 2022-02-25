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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik" dedi.
Politika 25.02.2022, 13:26
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik" dedi.