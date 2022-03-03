Son Dakika
Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akab
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz her zaman görüşmelere açığız. Herkes Ukrayna’da darbenin nasıl olduğunu biliyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz her zaman görüşmelere açığız. Herkes Ukrayna’da darbenin nasıl olduğunu biliyor" dedi.
Politika 03.03.2022, 12:40
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz her zaman görüşmelere açığız. Herkes Ukrayna’da darbenin nasıl olduğunu biliyor" dedi.