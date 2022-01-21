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Vahşice katledilen kadının kardeşi konuştu: “Nasıl bir namussuzsa Rüstem’le birlikte katlettiler kardeşimi”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" dedi.
Politika 21.01.2022, 15:07 21.01.2022, 15:20
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" dedi.