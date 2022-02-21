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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Politika 21.02.2022, 17:14
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.