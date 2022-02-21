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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.
Politika 21.02.2022, 17:15
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.