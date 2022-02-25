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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor" dedi.
Politika 25.02.2022, 13:19
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor" dedi.