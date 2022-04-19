Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Ukrayna’da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden askeri operasyonuna dair yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki askeri operasyonlarla ilgili Hindistan medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Rusya’nın, Ukrayna’daki askeri operasyonlarında sadece Ukrayna’ya ait askeri tesislerin hedef alındığını ve sivil noktaların vurulmadığını savunan Lavrov, “Ukrayna ordusu ateşkes rejimini ihlal ederek cumhuriyetlere (Luhansk - Donetsk) yönelik saldırılarını arttırdı. Bu cumhuriyetleri tanımaktan ve taleplerine karşılık vermekten başka çare yoktu. Vladimir Putin, ABD ve NATO’yu müzakere masasına oturmaya ve NATO’nun Doğu’da daha fazla genişlemesini yasal güvenlik garantileriyle tartışmaya davet etti ancak onlar bunu reddetti. Sivil nüfus ve uluslararası insan hakları doğrultusunda Rus ordusunun, Ukrayna’nın askeri altyapı tesislerini hedef aldığına dair bir kez daha sizi temin edebilirim. Donetsk ve Luhansk’ın talebi üzerine, Başkan Putin’in duyurusunu yaparak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin 51. maddesine tam uygun olarak askeri harekatın başlamasının hemen ardından bu operasyonun temel amacı silahsızlandırma oldu” dedi.

Lavrov ayrıca, Rusya’nın operasyonlar sırasında nükleer silahlar kullanmayacağını, konvansiyonel silahlar ile operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

“Çin, Hindistan, Mısır ve Türkiye’ye ne yapacaklarını söyleyemezler”

Rusya’nın yakın ilişkiler kurduğu Çin, Hindistan ve Türkiye’nin sürekli ABD tarafından baskı altında tutulduğunu söyleyen Lavrov, “ABD, Hindistan, Çin, Mısır ve Türkiye’ye yani kendi bin yıllık medeniyetlerine sahip ülkelere ne yapacaklarını söylediklerinde bana öyle geliyor ki sadece tavırlarında değil başka şeylerinde de sorunları var. Onların zihniyetlerinde bir şeyler yolunda değil. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD’nin Hindistan’a S-400 satın aldığı için yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi. Yani Hindistan için neyin doğru olduğuna henüz karar vermediler” diye konuştu. Rusya ile Hindistan arasındaki iyi ilişkilere değinerek bu yolda ülkelerin kendi para birimleriyle ticaretini desteklediklerini aktaran Lavrov, “Uzun bir süredir 2 ülke arasında karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerimizin kullanılmasını destekledik. Hem bizim hem Hindistan’ın kendi finansal sistemleri var. Bu sistemleri artık daha sık kullanıyoruz” dedi. Lavrov öte yandan Hindistan’a verilen S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin yanı sıra savunma alanında gerekli olan her şeyi sağlayabileceklerini de ekledi.

“Zelenskiy birçok şey söylüyor bunlar ne yiyip ne içtiğine bağlı olarak değişiyor”

Röportajında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sarhoşken görüntüler paylaştığına dair iddialara atıfta bulunan Lavrov, “Zelenskiy birçok şey söylüyor. Bunlar, ne yiyip ne içtiğine bağlı olarak değişiyor. Zelenskiy’in söylediklerini ciddi şekilde yorumlayamam, zira bakış açısını sürekli olarak taban tabana zıt yönlerde değiştiriyor. Son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya karşı nükleer silah kullanmayı planladığını söyledi” dedi. Zelenskiy’in işbirliği yapmaması nedeniyle bu duruma gelindiğini savunan Lavrov, “Eğer Zelenskiy, işbirliği yapsaydı ve Minsk anlaşmalarını uygulamayı amaçlasaydı, kriz çok önceden çözülmüş olurdu. Batı, Zelenskiy’e ihanet etti. Onu Rusya’ya karşı kullandılar. Teklifleri görmezden gelme arzusunu güçlendirmek için her şeyi yaptılar” diye konuştu. Rusya’nın Ukrayna’daki rejimi değiştirme hedefinin bulunmadığını da ekleyen Lavrov, “Defalarca söylediğimiz gibi Ukrayna’daki rejimi değiştirme amacımız yok. Ukraynalıların nasıl yaşamak istediklerini kendilerinin tercih etmesini istiyoruz. İnsanların seçme özgürlüğüne sahip olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ukrayna’da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor”

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları hakkında son bilgileri aktaran Lavrov, “Ukrayna’nın doğusundaki operasyon, en başından beri açıklandığı gibi, Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin tamamen özgürleştirilmesini amaçlıyor. Bu operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki aşaması başlıyor ve bu en önemlisi olacak” dedi.

Rusya ile Batılı ülkeler arasında yaşanan gerilimlerden sonra Rusya’nın Batılı ülkelere karşı güvensizlik yaşadığını söyleyen Lavrov, “Artık emin olduk. İster 2014’ten sonra sağladığımız gıda güvenliği olsun, ister savunma sanayi olsun, hayatın stratejik öneme sahip hiçbir alanında Batılı meslektaşlarımıza güvenemeyiz” ifadelerini kullandı.