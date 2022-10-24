Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Ukrayna tahılının yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatına ilişkin anlaşmanın uzatılması kararından önce Rusya’nın sorularının cevaplandırılması gerektiğini söyleyerek, “Ukrayna tahılının yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın başkenti Moskova’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi. Lavrov, Taha ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında tahıl anlaşmasının uzatılması ve Ukrayna’nın kirli bomba kullanacağına yönelik iddiaları değerlendirdi.

“En yoksul ülkelerin payına Karadeniz limanlarından çıkan tahılın çok küçük miktarı düşüyor”

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesine dair geçtiğimiz temmuz ayında İstanbul’da imzalanan anlaşmanın gelecek ay sona ereceğini hatırlatan Lavov, "22 Temmuz İstanbul’da imzalanan paket anlaşma kapsamında Ukrayna tahılının alıcıları, en yoksullar arasında olmayan ülkelerdir. En yoksul ülkelerin payına Karadeniz limanlarından çıkan tahılın çok küçük miktarı düşüyor. Ukrayna tahılının yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. BM’nin bununla ilgili istatistiği var. En yoksul ülkeler Ukrayna tahılının ancak yüzde 5-7’sini alıyor. Meslektaşlarımızdan BM Genel Sekreterliği ile bu konuda daha aktif çalışmalarını istedik ki en yoksul ülkelere yardım sağlamak olan paket anlaşmasının ilk amacı hayata geçirilsin” dedi.

Anlaşmanın Rus gübre ve tahılıyla ilgili ikinci kısmının İstanbul’da imzalanın anlaşmadan 3 ay geçmesine rağmen uygulanmadığını aktaran Lavrov, “Rus gemilerinin Avrupa limanlarına, yabancı gemilerin ise Rus limanlarına giriş yasağı, sigorta ve güvencelerle ilgili sorunların tümü ciddi problemler. Anlaşmanın uzatılması konusu ele alınmadan önce bahsettiğim tüm soruların tatmin edici biçimde yanıtlanacağı varsayımından hareket ediyoruz” dedi.

"Ukrayna’da kirli bomba yapacak teknolojiye sahip kurumlar var"

Ukrayna’nın kirli bomba kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleyeceği iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Batılı ülkelerden mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Lavrov, "Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İngiliz, Fransız, Türk ve ABD’li mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdikten sonra başta BM olmak üzere uluslararası kurumlarda bu konuyu gündeme getirdik. Temsilcilerimiz bugün New York’taki BMGK toplantısında değindiğimiz konuları profesyonel bir biçimde gündeme getirecek" dedi.

Ukrayna’nın kirli bomba geliştirecek teknolojiye sahip olduğunu öne süren Lavrov, "Ukrayna’da kirli bomba yapacak teknolojiye sahip kurumlar olduğu yönünde özel bilgilere sahibiz. Bunu güvenilir kanallardan doğruladık. Bu tür şeylerin planlanmış olabileceğine inanmak için doğru nedenler var" dedi.