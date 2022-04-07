Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Ukrayna bize yeni bir anlaşma sundu, bu İstanbul'daki önerilerinden farklı'

Rus ordusunun 24 Şubat tarihinde başlayan Ukrayna işgali, 43. gününde devam ediyor. Sahada çatışmalar tüm acımasızlığıyla devam ederken, taraflar masada da bir yandan uzlaşmaya çalışıyor. Devam eden görüşmeler kapsamında geçtiğimiz hafta Ukrayna ve Rusya heyetleri, İstanbul'da bir araya gelmişti. Heyetler arasındaki toplantılar sonrasında online olarak yürütülmüştü.

"YENİ SUNDUKLARI ANLAŞMA, İSTANBUL'DAKİNDEN FARKLI"

Bugün gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın ilettiği söz konusu taslağın, Kiev tarafının İstanbul'daki görüşmelerde ilettiklerinden farklı teklifler içerdiğini kaydetti. Lavrov, "Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı. Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenski görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER DEVAM EDECEK"

Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti: "Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını geliştirecek. Ukrayna görüşmeleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor. Rusya başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek." Rus Bakan ayrıca ABD'nin Zelenskiy'i savaşmaya devam etmeye zorladığını söyledi. (sondakika)