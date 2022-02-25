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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak” dedi.
Politika 25.02.2022, 13:29
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak” dedi.