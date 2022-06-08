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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz."

Politika 08.06.2022, 12:00
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz."

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