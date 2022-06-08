Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz."
Politika 08.06.2022, 12:00
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz."