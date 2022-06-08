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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek i
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek istemediğini açık açık söylüyor. Problem bizde değil."
Politika 08.06.2022, 12:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek istemediğini açık açık söylüyor. Problem bizde değil."