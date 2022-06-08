banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek i

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek istemediğini açık açık söylüyor. Problem bizde değil."

Politika 08.06.2022, 12:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek i

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek istemediğini açık açık söylüyor. Problem bizde değil."

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu