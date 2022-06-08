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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Batılılar bunu facia olarak göstermeye çalışıyorlar. Ukrayna tahıl ürünlerin dünya pazarında payı sadece yüzde 1’dir. Gıda krizi buradan gelmez."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Batılılar bunu facia olarak göstermeye çalışıyorlar. Ukrayna tahıl ürünlerin dünya pazarında payı sadece yüzde 1’dir. Gıda krizi buradan gelmez."

Politika 08.06.2022, 11:57
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Batılılar bunu facia olarak göstermeye çalışıyorlar. Ukrayna tahıl ürünlerin dünya pazarında payı sadece yüzde 1’dir. Gıda krizi buradan gelmez."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Batılılar bunu facia olarak göstermeye çalışıyorlar. Ukrayna tahıl ürünlerin dünya pazarında payı sadece yüzde 1’dir. Gıda krizi buradan gelmez."

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