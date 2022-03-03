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Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akab
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya-Ukrayna krizine yönelik, "Rusya’nın talepleri asgari düzeyde" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya-Ukrayna krizine yönelik, "Rusya’nın talepleri asgari düzeyde" dedi.
Politika 03.03.2022, 12:36
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya-Ukrayna krizine yönelik, "Rusya’nın talepleri asgari düzeyde" dedi.