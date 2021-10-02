Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Rusya, ABD’den farklı olarak dış politikada ideolojik tabulardan ve ön yargılardan uzaktır”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Rusya, ABD’den farklı olarak dış politikada ideolojik tabulardan ve ön yargılardan uzaktır” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1992 yılında iş insanları ve politikacılar tarafından Rusya’da kurulan Dış ve Savunma Politikası Konseyi’nin 29. panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya’nın dış politikasından ABD ile yaşanılan dönemsel gerilimler ile ilgili fikirlerini aktaran Lavrov, özellikle dünya siyasetinde değişimlere işaret etti. Dünyanın batılı ülkelerin yönettiğini fakat çok kutupluluğa geçiş hareketlerinin başladığını savunan Lavrov, “Bugün dünyanın gelişimindeki aşama ve dönem küresel olarak çok kutupluluğa geçiştir. Bu süreç uzun bir süreç olacak ama uzun zamandır da devam eden bir süreç. Tabii ki ABD önderliğindeki batı merkezli modelden çok kutuplu geçiş ile daha istikrarlı ve demokratik bir düzen daha uzun soluklu olacak. Dünya kalkınması için merkezin Avrupa-Atlantik’ten, Asya-Pasifik bölgesine ve onun kilit parçası olan Avrasya’ya kaydığı gerçeği muhtemelen herkes için aşikardır” dedi.

“ABD, ‘Demokrasi Zirvesi’ne hangi ülkeleri davet edecek merak ediyorum”

ABD Başkanı Joe Biden’ın girişimiyle 11 Aralık tarihinde düzenlenmesi planlanan “Demokrasi Zirvesi’ni de eleştiren Lavrov, “Bu yılın Aralık ayında toplanması planlanan ‘Demokrasi Zirvesi’ne hangi ülkelerin davet edileceğini merak ediyorum. Bu bir Amerikan organizasyonu. Kimin demokratik olduğuna onlar karar verecek” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Ortadoğu’daki girişimlerin “demokrasi” olarak nitelendirilemeyeceğini savunan Lavrov, aynı zamanda ABD’nin bu zirve için girişimin politik bir girişim olduğunu belirtti.

“Rusya, ABD’den farklı olarak dış politikada ideolojik tabulardan ve ön yargılardan uzaktır”

Lavrov, ABD ile birçok konuda farklı yaklaşımları olduğunu savunarak, “Rusya, ABD’den farklı olarak dış politikada ideolojik tabulardan ve ön yargılardan uzaktır. Yani ABD’den farkımız diğer ortaklarla ilişkilerimizde ideolojik tabu ve ön yargılardan uzak duruyoruz. Gündemdeki anlaşmazlıkları, istisnasız tüm ortaklarımızla, uzlaşıya uzak ülkelerle bile temaslar sürdürüyoruz” dedi.

Rusya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) merkezli uluslararası hukuku her zaman merkezinde tutacağını garanti eden Lavrov, “Moskova her zaman uluslararası hukuku, BM’nin dünya arenasındaki merkezi rolünü savunacağız. Rusya’nın da içinde bulunduğu çok taraflı kurumlar, yalnızca bölgesel gündemin şekillenmesinde değil, aynı zamanda küresel kalkınma eğilimlerinin belirlenmesinde de artan bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Rusya’nın içerisinde bulunduğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi katılımcı ülkelerin baş harflerinin kullanılmasıyla adlandırılan BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) küresel kalkınmaya destekleri olduğunu söyledi.