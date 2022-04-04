Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Putin - Zelenskiy görüşmesi heyetlerin müzakerelerinden sonucuna göre gerçekleşecek”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki planlanan görüşmenin Rus-Ukrayna heyetlerinin müzakere sonuçlarına göre gerçekleşeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın başkenti Moskova’da Arap Birliği’nin Rusya-Ukrayna krizini takip etmekten sorumlu Temas Grubu heyetini ağırladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ın yanı sıra Mısır, Ürdün, Cezayir, Irak ve Sudan dışişleri bakanlarının da yer aldığı heyet, Lavrov ile Ukrayna-Rusya meselesini görüştü.

Mısır Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olmak istiyor

Uzun süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olmak istediklerini ifade ederek, "Biz Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Askeri çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi ve güven inşası için müzakerelerin başlatılması, menfaatler doğrultusunda müzakere sürecinin ilerlemesi için arabuluculuk çabalarına hazır olduğumuzu teyit ettik. Çatışmanın tüm taraflarını, sorunu çözmek için tırmanmayı ve askeri yöntemler kullanmayı bırakmaya çağırdık. Diplomatik bir çözüm ve erken diyalog çağrısında bulunduk” dedi.

“Rusya’ya yaptırımlar BMGK’da tartışılmalı”

Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi mekanizmalarında tartışılması gerektiğini savunan Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ise, “ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırımların ilan edilmesi ve uygulanması konusunda, Arap devletleri diyalog kurallarına bağlı kalmakta ve bu tür konuların her zaman BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda tartışılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Putin - Zelenskiy görüşmesi heyetlerin müzakerelerinden sonucuna göre gerçekleşecek”

Konuşmasında Rus ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında müzakereler çevrimiçi ortamda devam ediyor. Rusya, Ukrayna ile bir anlaşmaya varmak için tüm fırsatları kullanmayı hedefliyor. Başkan Putin’in de defalarca dile getirdiği gibi, Putin-Zelenskiy Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Batı tarafından Rusya’ya karşı yaptırımları eleştiren Lavrov, “Batı’nın Rusya’ya yönelik ilan ettiği tamamen gayrimeşru, yasadışı ve emsali olmayan yaptırımlar her şeyden önce dünya ekonomisini, özellikle de Rus tarım ürünlerinin, gübrenin ve diğer birçok ürünün tüketicileri olan ülkeleri çok ağır vuruyor” dedi.

Lavrov’dan Bucha’daki sivil ölümlerine yalanlama

Ukrayna’nın Bucha kentinde Rus ordusu tarafından sivillerin işkenceyle toplu halde öldürüldüğüne dair iddiaları yalanlayan Lavrov, “Bu tür yalan haberleri meydana çıkaracağız. Daha önce mart başında, Mariupol’de doğum evindeki trajedi olarak gösterilmeye çalıştıkları gibi. Rus ordusu, varlığını yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak 30 Mart’ta Bucha şehrini terk etti. Ardından 3 gün boyunca Bucha Belediye Başkanı televizyona çıkarak şehrine normal hayata dönmeye başladığını, Ukrayna ordusunun oraya girdiğini söylüyordu. Sokakları gösteriyorlardı ve hiçbir ceset yoktu. Üç gün sonra da böyle bir mizanseni organize etmeye karar verdiler” dedi.

“Bucha’daki olaylara ilişkin New York’ta basın toplantısı gerçekleştireceğiz”

Lavrov ayrıca, “Yine de bugün, daimi misyonumuzun ağzından New York’ta bir basın toplantısı düzenleyeceğiz ve burada Batılı meslektaşlarımızın şu anda ABD’de sunmaya çalıştıkları olayların gerçekliğini gösteren ayrıntılı materyallerin sunulduğu bir basın toplantısı düzenleyeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği “savaş suçlusu” ifadesine değinen Lavrov, Biden’ın ifadelerinin tüm ABD’li politikacıların kötü vicdanlarının göstergesi olduğunu açıkladı.