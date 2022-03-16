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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Putin ve Zelenskiy’nin görüşmemesi için hiçbir engel yok”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, "Varılmış mutabakatları pekiştirecek bir görüşme olacağı koşuluyla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesinin organize edilmemesi için hiçbir engel yok" dedi.

Politika 16.03.2022, 17:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Putin ve Zelenskiy’nin görüşmemesi için hiçbir engel yok”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, "Varılmış mutabakatları pekiştirecek bir görüşme olacağı koşuluyla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesinin organize edilmemesi için hiçbir engel yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesinin ardından iki bakan ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı konuşmada, “Suriye’de hala etkin bir mekanizma olan Astana Formatı içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ilgili maddeleri bazında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suriye’de etkin bir biçimde Astana formatı uygulanıyor. Rusya, Türkiye ve İran’ın da içinde olduğu Astana Formatının Tahran’da yapılma yapması planlanıyor” dedi. Kafkasya’daki durum hakkında da konuşan Lavrov, “Kafkasya’daki durum görüşüldü. Coğrafyamız’da, Kafkasya’da, Rusya, Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, İran ve Gürcistan’ın katılımıyla 3+2 formatında müzakerelerimiz devam ediyor. Gürcistan bu toplantılara katılmadı ama biz katılımlarını bekliyoruz. Kafkasya’da işbirliği daha da artsın istiyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz ve kendi istikametimizde ortak çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin yaklaşımı son derece dengeli”

Bakan Lavrov, Ukrayna konusunda Türkiye’nin tutumuyla ilgili, “Ankara pragmatik bir çizgi izliyor. Yaklaşımı son derece dengeli. ABD sömürgeleri tarafından Rusya’ya karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadı. Türkiye karşılıklı çıkar dengesini karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı. Açıklamalarının devamında Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerden bahseden Lavrov, “Ticari konularda Türkiye ile olumlu rakamlara ulaştık. 2020 yılına göre ticaret hacmimiz yüzde 57 oranında yani 33 milyar dolar artmıştır. Stratejik projelerimizi ele aldık. Türk Akımı gaz boru hattı Ocak 2021’de devreye girdi. Akkuyu Nükleer Santrali ise Türkiye’nin 100.kuruluş yılında devreye girecek. Türk halkına başarılı bir şekilde hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna ile sadece somut sonuçlara dönük müzakereler istiyoruz”

Bakan Lavrov Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında süren müzakereler hakkında, “Daha önce Ukrayna ile Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda sürekli anlaşmalar yapıldı. Kendileri bu kararlara sürekli uyacaklarını söylediler. Mutlaka görüşelim dediler ama her defasında Minsk anlaşmalarını uygulamadılar. 2019 yılında Paris’te gerçekleşen Normandiya formatındaki görüşmelerde bu anlaşmalara uyacaklarını söylediler. Ne yazık ki bunu yapmadılar. Şimdi dersimizi aldık. Rusya, Ukrayna tarafıyla sadece sorunların çözümü için somut sonuçlar verecek görüşmeler konusunda mutabakat yapacak" dedi. Lavrov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında, "Varılmış mutabakatları pekiştirecek bir görüşme olacağı koşuluyla, Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesinin organize edilmemesi için hiçbir engel yok" sözlerini kullandı.

“Türklerin tahliyesini Ukraynalılar engelliyor”

Bir gazetecinin görüşmelerde, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyelerinin görüşülüp görüşülmediği sorusunu yanıtlayan Bakan Lavrov, “Rusya baştan beri bu gibi konularda yardımcı olmaya çalıştı. Bu durum sadece bize bağlı değil. Belarus’ta tahliye koridorlarının nasıl işleyeceğine dair 7 Mart’ta görüşmeler yapıldı. Ukrayna imkânlar dâhilinde kendi koridorlarını çalıştırmak istiyor. Halk ise istediği koridoru kullanabilir. Ukrayna 7 Mart’tan bu yana Rusya’ya olan tüm çıkışları engelliyor. Mariupol’de biz koridorları açıyoruz ama Ukrayna sivillerin Rusya’ya geçişini yasaklıyor. Bu durumda çıkmak isteyen halka güvenliklerini sağlayamayacaklarını söylüyorlar. Biz her gün tahliyelerin gerçekleşmesi için koridorlar açıyoruz. Mariupol maalesef Neo-Nazilerin elinde. Yabancıları maalesef esir olarak alıyorlar” ifadelerini kullandı. Lavrov, Ukrayna birliklerinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Donetsk ve Luhansk’a, Ukrayna askerleri tarafından saldırılar yapıldığını ve burada da sivillerin öldüğünü belirterek, “Batı medyası, Ukrayna’nın tüm yaydığı görüntüleri sanki Rus askerlerinin görüntüleriymiş gibi kullanıyor. Ama Donetsk’te Toçka-U roketleriyle 20 kişiden fazla sivil öldürüldü. Ancak batıdan buna dair bir tepki gelmedi. Üstelik bu saldırıyı Rusya yapmış gibi gösteriyorlar. Sanki Donetsk, Ukraynalıların elindeymiş gibi” şeklinde konuştu.

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