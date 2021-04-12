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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile bir araya geldi.

Politika 12.04.2021, 14:31
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır’ın başkenti Kahire’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fattah Es-Sisi ile görüştü. Lavrov görüşmede yaptığı açıklamada, Mısır Rusya’nın Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki en önemli ortaklarından biri olduğunu ifade etti. Lavrov, Es-Sisi ile görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile de bir araya geldi.

Lavrov, Mısır’dan sonra İran’ın başkenti, Tahran’ı ziyaret ederek İranlı yetkililerle temaslarda bulunacak.
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