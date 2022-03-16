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Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Mariupol’de askerlerimiz koridor açıyor. Ukrayna tarafı biz vatandaşlarımızı Rusya’ya bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyenlere güvenlik sağlayamayız diyorlar. Mariupol ne yazık ki radikallerin elinde. Yabancıları da bö
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Mariupol’de askerlerimiz koridor açıyor. Ukrayna tarafı biz vatandaşlarımızı Rusya’ya bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyenlere güvenlik sağlayamayız diyorlar. Mariupol ne yazık ki radikallerin elinde. Yabancıları da böylece esir alıyorlar" dedi.
Politika 16.03.2022, 16:04
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Mariupol’de askerlerimiz koridor açıyor. Ukrayna tarafı biz vatandaşlarımızı Rusya’ya bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyenlere güvenlik sağlayamayız diyorlar. Mariupol ne yazık ki radikallerin elinde. Yabancıları da böylece esir alıyorlar" dedi.