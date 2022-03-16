Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Mariupol’de askerlerimiz koridor açıyor. Ukrayna tarafı biz vatandaşlarımızı Rusya’ya bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyenlere güvenlik sağlayamayız diyorlar. Mariupol ne yazık ki radikallerin elinde. Yabancıları da bö

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Mariupol’de askerlerimiz koridor açıyor. Ukrayna tarafı biz vatandaşlarımızı Rusya’ya bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyenlere güvenlik sağlayamayız diyorlar. Mariupol ne yazık ki radikallerin elinde. Yabancıları da böylece esir alıyorlar" dedi.