Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Lübnan’da Hizbullah temsilcileriyle görüştü

Orta Doğu’da birçok ülkeyi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan ziyaretinde Hizbullah’ın parlamentodaki Grup Başkanı Muhammed Raad ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta içerisinde başladığı Orta Doğu ülkelerine ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile birlikte son olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın parlamentodaki Grup Başkanı Muhammed Raad ve Hizbullah’ın diğer temsilcileriyle görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, “Lübnan parlamentosundaki Hizbullah temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Lübnan, Suriye ve Orta Doğu’da yaşanan mevcut durum ele alındı. Sergey Lavrov, Rusya’nın Lübnan’ın egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen tutumunu yineledi” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Sergey Lavrov’un Lübnan’daki sorunların önde gelen tüm dini grupların temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı diyalog temelinde, yasalar çerçevesinde ve dışardan müdahale olmadan çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı” ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede, Suriye sorununun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde çözülmesi gerektiğine işaret edildiği belirtildi.