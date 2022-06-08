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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İki ülke de Filistinlilerle İsraillilerin doğrudan görüşme yapmasını istiyor. Bunun için zemin oluşturma niyetindeyiz."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İki ülke de Filistinlilerle İsraillilerin doğrudan görüşme yapmasını istiyor. Bunun için zemin oluşturma niyetindeyiz."
Politika 08.06.2022, 12:01
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İki ülke de Filistinlilerle İsraillilerin doğrudan görüşme yapmasını istiyor. Bunun için zemin oluşturma niyetindeyiz."