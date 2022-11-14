Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı

Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi için Bali Adası’nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hastaneye kaldırıldığı iddialarını yayınladığı video mesajla yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Endonezya’nın Bali Adası’nda hastaneye kaldırıldığı iddialarına yayınladığı video mesajla cevap verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da sık sık benzer iddialar ortaya atıldığı söyleyen Lavrov, "Devlet Başkanımız hakkında da yaklaşık 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlar. Bu, siyasette yeni olmayan bir oyun. Az önce G20 Zirvesine ev sahipliği yapan Endonezyalı mevkidaşımla telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Batılı medya kuruluşlarına daha adil olmalarını ve doğruları yazmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.