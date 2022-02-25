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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan kritik açıklamalar!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz” dedi.
Politika 25.02.2022, 13:16 25.02.2022, 13:56
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz” dedi.
Lavrov'un konuşmasından öne çıkanlar;
- “Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor”
- "Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor"
- "Ukrayna'daki hükümeti tanıma ihtimalimiz yok"
- "Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı"
- "Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor"
- "Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD'nin liderliği altındaki batı Ukrayna'yı kontrol ediyor”