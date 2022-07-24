Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batı, gıda tedarikinde oluşturduğu sorunları çözmeli"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır’da, "Moskova yaptırımların kaldırılmasını istemiyor ancak gıda tedariki konusunda Batı’nın oluşturduğu sorunları ortadan kaldırması gerekiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı görüşmede, Batılı ülkelere önemli mesajlar vermesinin yanı sıra Mısır - Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Rusya-Mısır ortak ticaret, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği komisyonunun bir sonraki toplantısının Kahire’de gerçekleşeceğini belirten Bakan Lavrov, "Ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik ortak komisyona özel bir rol tahsis ediyoruz. Bir sonraki toplantının bu sonbaharda Kahire’de yapılması planlanıyor" diye konuştu. Rusya’nın, Afrika ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak ve ikili işbirliği anlaşmaları yapmak için organize ettiği Rusya - Afrika zirvesinin 2023’te de gerçekleşeceğini söyleyen Lavrov, "Mevkidaşımla, gelecek yılın ortasında planladığımız zirvenin detayları hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 70 yabancı gemi hala Ukrayna limanlarında engelleniyor"

Rus tahılının Mısır’a ulaştırılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki telefon görüşmesini hatırlatan ve Rus tahıl üreticilerinin Mısır’a tahıl sevkiyatı konusunda anlaşmalara bağlı olduğunu ifade eden Lavrov, "Rus tahıl ürünleri ihracatçılarının tüm yükümlülüklerini yerine getirme üzerine taahhütlerini yeniden teyit ettik" diye konuştu. Sözlerinin devamında Ukrayna ile İstanbul’da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında konuşan Lavrov, Rusya’nın bu anlaşmanın hazırlanması aşamasında hem Ukrayna tahılının sevkiyatı hem de Rus tarım ürünlerinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması yönünde çaba gösterdiklerini aktararak, "Sonuçta her iki sorunun da bir pakette çözülmesinde ısrar ettik. Ukrayna tahılıyla ilgili sorunlar İstanbul’da bir koordinasyon merkezi kurularak çözülecek. Ukraynalıların karasularını boşaltması ve gemilerin geçişine izin vermesi garanti edilecek. Rusya ve Türkiye açık denizlerde geçişleri boyunca deniz kuvvetleriyle güvenliklerini sağlayacaklar" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerileriyle Rus gıda ürünlerinin kısıtlamalarla önüne getirilen engellerin aşılabileceğini söyleyen Lavrov, "BM Genel Sekreteri, inisiyatif kullanarak, tarım ürünleri konusunda bu gayri meşru kısıtlamaların kaldırılması için gönüllü oldu. Başarılı olmasını umuyoruz. Moskova yaptırımların kaldırılmasını istemiyor ancak gıda konusunda Batı’nın oluşturduğu sorunları ortadan kaldırması gerekiyor. Rus ürünlerinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması sorunu çözülmeseydi Moskova, bir gıda anlaşmasını kabul etmeyecekti" şeklinde konuştu.

Limanlardaki gemilerin çıkışının Kiev tarafından engellendiğini savunan Lavrov, "Hala 16-17 ülkeden yaklaşık 70 yabancı gemi rehin olarak bulunuyor ve bu arada Mısır’a gıda getirmesi beklenen bir gemi mayın tehlikesi nedeniyle Ukrayna limanlarında engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya’nın barış müzakerelerini sürdürme ihtimali hakkında da yorum yapan Lavrov, "Ukrayna ile daha geniş bir konu yelpazede müzakereleri sürdürmeye karşı bir önyargımız yok. Ancak bu bize bağlı değil. Çünkü Ukrayna makamları, devlet başkanından sayısız danışmanına kadar, Ukrayna’nın Rusya’yı mağlup edene kadar müzakere olmayacağını söylüyor" dedi.