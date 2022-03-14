Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Astana formatındaki görüşmelerin yapılmasını umuyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile yaptığı basın toplantısında, “Astana formatındaki görüşmelerin yapılmasını umuyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna, bölgesel gündem ve petrol konularına değinilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani arasında daha önce mutabık kalınan anlaşmaların detayları hakkında görüşmeler sağlandı. Lavrov, Al-Thani ile ticari konularda anlaşmalar sağladıklarını belirterek, “Rusya Devlet Başkanı ve Katar Emiri arasında varılan anlaşmalara uygun olarak ticaret cirosunda olumlu gidişatı sürdürmek ve yatırım işbirliğini geliştirmek için atacağımız ek adımlar üzerinde anlaştık. Gaz ihraç eden ülkeler forumu da dahil olmak üzere, küresel enerji piyasasında koordinasyonun sürdürülmesi konusunda iyi umutlarımız ve ortak çıkarlarımız var" dedi.

“Astana formatındaki görüşmelerin yapılmasını umuyoruz”

Katarlı mevkidaşı ile Suriye’deki durumu görüştüklerini ve Astana görüşmelerinin tekrar gerçekleşmesinden yana olduklarını söyleyen Lavrov, “Suriye konusunda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasından yanayız. Astana formatının şu anki faaliyetlerinin nasıl işlediğini konuştuk. Yakın bir gelecekte Astana formatındaki görüşmelerin gözlemciler ve Suriye’deki tarafların katılımıyla yapılmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Katar’ın, Afganistan da dahil birçok önemli noktada desteklerde bulunduğunu ifade eden Lavrov, “Katar, diğer dış aktörlerle birlikte istikrarın sağlanması adına ve ülke nüfusunun çok ihtiyaç duyduğu insani programlara fon sağlamakta çok önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

"Temaslarımızı sürdürme konusunda anlaştık"

Görüşmede Ukrayna krizinin de ele alındığını ve bu konuda Katar’ın yardımcı olmak istediğini belirten Lavrov, “Her ikimizde bu konudaki düşüncelerimizi değerli buluyoruz ve temaslarımızı sürdürme konusunda anlaştık. Tekrar vurgulamak isterim ki, Katar’ın istenen sonuçların elde edilmesine yardımcı olmak için uzlaşı sağlanması adına irade ortaya koymasını değerli buluyoruz” diye konuştu.