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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Lavrov, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Politika 10.03.2022, 13:28
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Lavrov, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.