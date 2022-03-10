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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Lavrov, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Politika 10.03.2022, 14:08
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Lavrov, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.