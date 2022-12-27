Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD, Putin’i ortadan kaldırmakla tehdit ediyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ve batılı ülkeler arasındaki nükleer restleşmelerin önümüzdeki yıl da devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapan Lavrov, "Bu soru önce batılılara yöneltilmelidir. ABD ve genel olarak Batı’nın nükleer silahlar konusunda propagandasını not ediyoruz. Bir yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı nükleer silah kullanmak üzere olduğuna dair anlamsız spekülasyonlar var. Rusya’nın siyasi liderliğinin açıklamalarıyla bağlantı kuruluyor. Ancak gerçekte böyle bir açıklama yok. Tamamen farklı şeylerden bahsediyoruz. Batı’nın ülkemizi tamamen çevreleme politikası son derece tehlikelidir. Nükleer güçler arasında doğrudan silahlı bir çatışmaya dönme riski taşıyor.Bu konuda uyarıyor ve bir nükleer savaşta kazanan olamayacağını tekrarlıyoruz. Öte yandan, nükleer alanda Batı’dan gelen sinyaller oldukça çatışmacı. Orada herhangi bir nezaket tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor. Özellikle kötü bir şöhreti olan Liz Truss, seçim tartışmaları sırasında şüphe götürmez bir şekilde, nükleer saldırı emrini vermeye hazır olduğunu belirten açıklamalarda bulundu" dedi.

"Rusya Devlet Başkanı’nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidi söz konusu"

Başta ABD olmak üzere Batı’nın, nükleer silahlar konusunda attığı adımların yanı sıra Pentagon’un daha da ileri gittiğini savunan Lavrov, "Bununla birlikte Washington daha da ileriye gitti. Pentagon’daki adı açıklanmayan bazı yetkililer, Kremlin’e ’lideri yok etme saldırısı’ düzenleme tehdidini fiilen yönelttiler. Burada esasen Rusya Devlet Başkanı’nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidi söz konusu. Bu tür fikirler birileri tarafından ortaya atılıyorsa bu kişiler bu tür planların olası sonuçları hakkında çok dikkatli düşünmelidir" ifadelerini kullandı.

"ABD - Rusya ilişkileri içler acısı durumda"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, NATO’ya, Rusya’ya nükleer saldırı yapılması gerektiği yönünde mesaj verdiğini hatırlatan Lavrov, "Kiev’in orantısız provokasyonlarından bahsetmiyorum. Bu kabul edilebilir alanın dışına taşıyor. ABD ve NATO’ya üye müttefiklerin stratejik amacının ülkemizi önemli derecede zayıflatma ve hatta yok etmek olduğu artık hiç kimse için bir sır değil. Rusya’nın rakipleri bu amaca ulaşmak uğruna birçok şeye hazır. Ülkemizin stratejik yenilgisini hedef olarak ilan eden Biden yönetimi ile normal iletişimi sürdürmek nesnel olarak mümkün değildir. ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler içler acısı durumda. Yani Washington’un hatası yüzünden neredeyse donmuş durumda. Yürütülen çatışmacı Rus karşıtı yol daha da şiddetli ve kapsamlı hale geliyor. Rusya ve ABD dışişleri bakanları arasındaki kapsamlı temasların gerçekleşmesinin de zor olduğunu belirten Lavrov, "Şuanda dışişleri bakanları aracılığıyla tam teşekküllü ikili temasların uygulanmasına dair bir şey söylemek zor. Üst düzeyler de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde, yapıcı diyalogdan kaçmadığımızı defalarca vurguladık. Bu konuda ABD’li yetkililerden hiçbir anlamlı bir fikir alınmadı" dedi.

"Ya güzellikle yaparlar ya da meseleyi Rus ordusu çözer"

Ukrayna’daki duruma ilişkin de konuşan Lavrov, amaçlarının Rusya’ya yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi. Bu konuda sorumluluğu Ukrayna yönetimine yükleyen Lavrov, bu sorunun Kiev tarafından çözülmesi gerektiğini aksi halde Rus ordusunun meseleyi çözeceğini belirterek, "Batı’daki düşmanlarımızın Ukrayna’daki krizi tırmandırma risklerine karşı uyarılarda bulunma konusunda geri durmuyoruz. Çatışmaların süresine gelince, top Ukrayna rejiminin ve onun arkasında duran Washington’ın sahasında. Bu manasız direnişlerini her an durdurabilirler. Ukrayna’da rejimin denetimindeki toprakların militarizm ve nazizmden arındırılması ve buradan yeni topraklarımız (Donetks, Luhansk, Herson ve Zaporijya) dahil Rusya’nın güvenliğine yönelebilecek tehditlerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili tekliflerimiz, düşman tarafından iyi biliniyor. Yapılması gereken şey basit. Bunu ya güzellikle yaparlar ya da bu meseleyi Rus ordusu çözer" şeklinde konuştu.