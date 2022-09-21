Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD öncülüğündeki kolektif batı Rusya’yı savaş alanında yenmeye çalışıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD öncülüğündeki kolektif batı Rusya’yı savaş alanında yenmeye çalışıyor" ifadelerini kullanarak, “ABD ve müttefikleri, jeopolitik hedefleri uğruna Ukrayna’yı feda etmeye hazır” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD’nin New York kentinde, Newsweek dergisine röportaj verdi. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının yanı sıra batılı ülkelerle yaşanan gerilimlere dair açıklamalarda bulunan Lavrov, özellikle batılı ülkelerin kendilerini savaş alanında yenmeye çalıştığını söyledi.

ABD öncülüğündeki batılı ülkelerin bu amaç doğrultusunda Ukrayna’yı kullanmaya çalıştığını savunan Lavrov, "Batı, Ukrayna’da Rus düşmanı bir neo-Nazi rejimini beslemek, askeri yatırım ve (Ukrayna’nın) topraklarında Rusya’yı kontrol altına almak için bir sıçrama tahtasına dönüştürmek için yaptığı eylemlerle, bize özel bir askeri operasyon yapmaktan başka seçenek bırakmadı” dedi.

“Ukrayna’daki özel askeri operasyon, ne kadar sürerse sürsün görevler tamamlanana kadar devam edecek”

Rusya’nın Donbass nüfusunu korumak, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, Ukrayna’yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmanın Rusya’nın hedefleri olduğunu ifade eden Lavrov, “Ukrayna’daki özel askeri operasyon, ne kadar sürerse sürsün, görevler tamamlanana kadar devam edecek. Şu ana kadar Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin önemli bir kısmı Luhansk bölgesinin tamamı kurtarıldı” dedi.

“ABD ve müttefikleri, jeopolitik hedefleri uğruna Ukrayna’yı feda etmeye hazır”

ABD öncülüğündeki kolektif Batı’nın açıkça "savaş alanında" Rusya’yı yenmek için çabaladığını vurgulayan Lavrov, “ABD ve müttefikleri, jeopolitik hedefleri uğruna Ukrayna’yı feda etmeye hazır. Bunları başarmak için ülkeye silah pompalıyorlar ve bu da çatışmanın tırmanmasına ve uzamasına yol açıyor. Anlaşma ihtimalini ortadan kaldırıyor" dedi.

"Washington, Ukrayna’da barış ve huzuru tesis etmekle ilgilenmiyor"

ABD ve İngiltere’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereleri engellediğini öne süren Lavrov, "Washington, Ukrayna’da barış ve huzuru tesis etmekle ilgilenmiyor. Bu, Moskova ve Kiev’in kendi aralarında anlaşmaya varmaya yaklaştığı mart ayında zaten netleşti. Bu olaylar döngüsü ABD ve İngiltere’yi korkuttu ve Ukrayna’nın Rusya ile daha fazla diyalog kurmasını fiilen engellediler. O zamandan beri, Ukrayna makamları müzakere sürecinden kaçındı" ifadelerini kullandı.

"Rusya’yı stratejik bir yenilgiye uğratmayı kendisine hedef ilan eden Washington ile normal iletişimi sürdürmek nesnel olarak imkansızdı”

Rusya ile ABD ilişkilerinin kopma noktasına gelmesinin sebebi olarak adresi yine Washington olarak gösteren Lavrov, "Devletlerarası diyalog, ABD’nin hatası yüzünden fiilen donduruldu. Rusya’yı stratejik bir yenilgiye uğratmayı kendisine hedef ilan eden Washington ile normal iletişimi sürdürmek nesnel olarak imkansızdı. Bu, ABD tarafından stratejik istikrar ve silah kontrolü konusunda kesintiye uğratılan istişareler için de geçerlidir. Moskova, Washington’dan ve kişisel olarak ABD Başkanı Joe Biden’dan, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasına ilişkin diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin parçalı sinyaller alıyor. Ancak bunların ardında nelerin olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.

“Yaptırımların iki ucu keskin bir kılıç olduğu anlaşıldı”

Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararlarını eleştiren Lavrov, "Rusya’ya telafi edilemez zararlar verme pahasına batıdan tek taraflı kısıtlamalar getirildi. Ancak Rus ekonomisini sarsmayı başaramadı. Dahası, yaptırımların iki ucu keskin bir kılıç olduğu anlaşıldı. Birçok Avrupa ülkesi yükselen fiyatlar ve düşen gelirler, enerji kıtlığı ve sosyal patlama tehditleri yaşıyor. Medeniyetin olağan faydaları, zenginler için bir ayrıcalık haline gelir. Sıradan vatandaşların Rus karşıtı politikaları için ödediği bedel budur" dedi.

“Onlarca yıllık sıkı çalışmanın oluşturduğu şey neredeyse bir gecede yok edildi”

Rusya’nın küresel örgütlerdeki alternatif hamlelerine de değinen Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin Rusya’nın özel askeri operasyonuna gösterdiği çılgın tepki, aslında ülkemizin Batı ile etkileşiminin bütün bir tarihsel aşamasının altına bir çizgi çekmiştir. Güvenilir ekonomik ortaklar olarak gördüğümüz kişiler, gayrimeşru yaptırımlar ve ticari bağların tek taraflı olarak kesilmesi seçeneğini tercih ettiler. Rusya bundan memnun değil. Onlarca yıllık sıkı çalışmanın oluşturduğu şey neredeyse bir gecede yok edildi. Rus karşıtı histeri tarafından dokunulmamış, eşit, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine hazır olan ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Tabi bu da uluslararası toplumun büyük çoğunluğunu oluşturur. Avrasya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri, Küresel Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS üyeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve diğer batı ülkeleri dışındaki ülkelerle işbirliğini arttırmaya ilgi duyuyoruz. Dostlarla birlikte karşılıklı ticarette ABD dolarının payını azaltacağız ve karşılıklı anlaşmaları ulusal para birimlerine çevireceğiz. Çıkarlarımızı korumak için mevcut tüm fırsatları ve araçları kullanmayı amaçlıyoruz. Rusya’nın her türlü yaptırım baskısına dayanacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.