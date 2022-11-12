Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin: "Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik sorunlar hala çözülmedi"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmede tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik sorunların hala çözülemediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths bugün Viyana’da, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ve Rus tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatında yaşanan engellere dair görüşme gerçekleştirdi. Sergey Verşinin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik ortadaki sorunların hala çözüşemediğini söyledi. Tahıl anlaşmasında Rus tahılının da güvenli koridordan dünya pazarına sunulmasına yönelik maddelerin bulunduğunu ancak şuana kadar sadece bu koridordan Ukrayna tahılının sevk edildiğini belirten Verşinin, "Paketteki bir maddeyi uygulayıp diğeriyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bu çok önemli. Bu anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili sorunlar hala çözülmedi. 120 günlük süreç 18 Kasım’da sona eriyor. Verilmesi gereken kararlarda tüm şartları dikkate alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tahılının yoksul ülkelerden çok Avrupa ülkelerine sevk edildiğine dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce itirazlarının bulunduğunu hatırlatan Verşinin, "BM’den gelen bilgilere göre tahıl öncelikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve Türkiye’ye ihraç ediliyor. Buna rağmen Rusya’nın kıtlığa neden olduğuna yönelik söylemler Batılıların iki yüzlülüğünü gösteriyor" dedi.