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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin: “Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor”

Rusya’nın, Ukrayna sınırına yığınak yaptığı suçlamasıyla ABD’nin çağrısıyla yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Ukrayna’nın savaş suçu işlediğine dair belgeler dağıttı. Rusya’yı toplantıda temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor” dedi.

Politika 17.02.2022, 23:12
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin: “Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor”

Rusya’nın, Ukrayna sınırına yığınak yaptığı suçlamasıyla ABD’nin çağrısıyla yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Ukrayna’nın savaş suçu işlediğine dair belgeler dağıttı. Rusya’yı toplantıda temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD’nin çağrısı üzerine Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ile ilgili toplandı. Rusya’yı toplantıda temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Kiev yönetimi tarafından Ukrayna’nın doğusunda savaş suçu işlediğini ve bu yönde belgelerin BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin temsilcilerine dağıttıklarını belirterek, "BM’deki temsilcimiz dün bu belgeleri BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerine dağıttı. Sizden bu belgeleri incelemenizi ve korkunç şeyler göreceğinizden hazırlıklı olmanızı rica ediyorum" dedi. Daha önce de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki iddialar doğrultusunda Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldığını hatırlatan Verşinin, "Uzun zaman önce herkese yapılması gereken her türlü açıklamayı yaptık. Hayali işgal tarihini çoktan geçtik. Bu nedenle kendimizi garip bir hale sokmaya gerek yok. Sorumluluğu Rusya’nın üzerine atma ve Rusya’yı çatışmanın ortasına sürükleme girişimleri savunulamaz ve hiçbir dayanağı yoktur. Asılsız iddialarla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun toplanmaması, daha ciddi konularla toplantı yapılması gerekir. Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor" dedi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekillerinin Ukrayna’nın Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik aldığı kararın eleştirilmesine tepki gösteren Verşinin, "Duma milletvekillerinin inisiyatifiyle olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bu nedenle spekülasyonlara değil birçok kişinin beklediği Minsk Anlaşmalarına dikkat çekmek önemlidir. Bu tür konuların BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasından kaçınmak gerekir. Aksi takdirde dünyanın herhangi bir parlamentosunun herhangi bir kararına tepki göstereceğiz" dedi.

“Asıl amaç bizim uzun vadeli yasal bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri konusundaki görüşmeleri sonlandırma arzusu”

ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı bahanesini ortaya atarak güvenlik garantileri görüşmelerini sonlandırmak istediğini savunan Verşinin, "Enformasyon saldırıları ve Rusya’nın askeri tehdidi hakkında bitmeyen açıklamalar. Bu bir örtü olarak kullanılıyor. Asıl amaç bizim için açıktır. Uzun vadeli yasal bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri konusundaki görüşmeleri sonlandırma arzusu" dedi.

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