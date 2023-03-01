Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD tarafıyla START anlaşmasına dair görüşmeler yaptığımızı doğrulayabilirim"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın tek taraflı olarak askıya aldığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili ABD tarafıyla kapalı kanallar üzerinden görüştüklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı son kararnameyle Rusya’nın tek taraflı olarak askıya aldığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov açıklamalarda bulundu. ABD tarafının anlaşmanın sürdürülmesi için Rusya ile görüşme yapıldığına dair açıklamalarını doğrulayan Ryabkov, Cenevre’deki silahsızlanma konferansında ABD temsilcileriyle bu konunun ele alındığını aktardı. Ryabkov, "Son günlerde ABD yetkililerinin kapalı kanallar üstünden bu konuyla ilgili görüşmeler yürütüldüğünü söylediklerini biliyoruz. Bunun gerçekten böyle olduğunu doğrulayabilirim" dedi.

ABD’nin Ukrayna politikasında bir değişiklik olmadığı sürece bu anlaşmaya geri dönmelerinin mümkün görünmediğini ifade eden Ryabkov, "ABD davranışlarını değiştirmedikçe, ABD’de Ukrayna’yla ilgili sağduyu belirtileri görmediğimiz sürece Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınmasıyla ilgili kararın yeniden değerlendirilmesini muhtemel görmüyoruz” ifadelerini kullandı. Ryabkov, ABD’nin pozisyonu değişmeden kendi pozisyonlarının da değişmeyeceğini vurguladı.

ABD tarafına anlaşmadan çekildiklerine dair resmi bildirimde de bulunduklarını hatırlatan Ryabkov, "Dün ABD tarafına Yeni START’ın uygulamasının askıya alındığını, ancak aynı zamanda ana hükümlerine ve başlıkların (nükleer) sayısına dair kısıtlamalara uyacağımızı belirttiğimiz bir bilgilendirmede bulunduk" dedi.

Yeni START

Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının 1’incisi ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1991 yılında, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından ise anlaşmanın 2’ncisi 1993’de ABD ve Rusya arasında yeniden imzalanmıştı. Putin, Yeni START’ın 5 yıl uzatılması için 29 Ocak 2021 tarihinde bir kararname imzalamış, ABD ise 5 Ocak 2021 tarihinde 5 yıllık uzatma kararı almıştı. Yeni START, ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.